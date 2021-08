VVD maakt zich zorgen om kwaliteit van onkruidbestrijding

De Ronde Venen – De VVD De Ronde Venen heeft niet alleen zelf geconstateerd dat de kwaliteit van onkruidbestrijding onder de maat is, maar krijgt hier ook veel vragen over van inwoners. In meerdere plaatsen in de gemeente zijn trottoirs deels overwoekerd door onkruid, evenals verkeersdrempels en parkeerplaatsen. Dit is niet alleen geen gezicht, maar beperkt inwoners ook in het gebruik.

Ed Dohle Raadslid VVD: ‘Je zal er maar met je rolstoel doorheen moeten”.

Ook voor de leefbaarheid en het veiligheidsgevoel is dit niet gewenst. De VVD vraagt zich dan ook af of het college van mening is dat het huidige onderhoudsniveau wel voldoet en heeft hier vragen over gesteld. Hierbij hebben wij ook de vraag gesteld of de aangenomen motie van PVDA/GL, om geen onkruid meer te bestrijden met gif, hierop van invloed is. Wordt vervolgd!”