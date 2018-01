VVD DRV springt jaar verfrissend tegemoet

De Ronde Venen – Op 1 januari heeft de VVD De Ronde Venen deelgenomen aan de Nieuwjaarsduik in Abcoude. Met het hele team is een frisse start van het jaar gemaakt. Natuurlijk is het leuk om als groep aan zo’n activiteit mee te doen. Je leert elkaar van een andere kant kennen. Wie was als eerste in het water en wie waren er ook in no-time weer uit?

De meeste deelnemers hadden nog niet eerder gedoken op nieuwjaarsdag, dus dat was echt een belevenis. Daarnaast is de politieke en maatschappelijke inhoud voor de VVD heel relevant. Het goede doel dat aan deze duik was gekoppeld, is voor de VVD erg belangrijk, namelijk de Voedselbank.

Ook in De Ronde Venen is het nodig dat deze hulp er is. Het is fijn en noodzakelijk dat deze mogelijkheid er is voor mensen die het hard nodig hebben. Nog mooier zou het zijn als een groot deel van deze mensen weer zelfstandig in hun bestaan zou kunnen voorzien. Dat is één van de VVD-wensen voor 2018: Zoveel mogelijk mensen zelfstandig laten zijn, zodat ze zelf hun eigen leven kunnen inrichten. Hier gaat de VVD zich volop voor inzetten.