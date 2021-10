VVD- DRV presenteert Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen

De Ronde Venen – Tijdens een drukbezochte ledenvergadering presenteerde afgelopen week, presenteerde een trotse VVD- lijstrekker Bart Richter het VVD- verkiezingsprogramma “Acht unieke dorpen, gezamenlijk de mooiste gemeente van Nederland”. Dit in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart volgend jaar. Het verkiezingsprogramma is met inbreng van velen binnen en vooral buiten de VVD tot stand gekomen. De programmacommissie heeft in de aanloop naar het schrijven van het programma input opgehaald bij tal van culturele en maatschappelijke organisaties, bestuurders van ondernemersverenigingen, agrariërs, toonaangevende bedrijven en het verenigingsleven, waaronder sportverenigingen. De aanwezige leden toonden zich enthousiast over de veelzijdigheid aan belangrijke onderwerpen waarover de VVD De Ronde Venen de inwoners in het kader van de aankomende gemeenteraadsverkiezingen informeert. “Wij presenteren een ambitieus liberaal verkiezingsprogramma, waarin we de leefbaarheid van onze dorpen en de veiligheid en diversiteit van onze inwoners, een belangrijke plaats hebben gegeven”, aldus een enthousiaste lijsttrekker Bart Richter. De perspresentatie van het verkiezingsprogramma en de verkiesbare kandidaten voor de VVD vindt plaats op 30 november a.s. om 16.00 uur in restaurant De Kantine in Mijdrecht

Foto bijschrift: Lijstrekker Bart Richter