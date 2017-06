Vuur en licht op het water: Nog 87 dagen!

Aalsmeer – Sommigen zijn al aan het aftellen naar de volgende editie van Vuur en Licht op het Water. Het evenement met de verlichte botenshow en een groots vuurwerk op het water bij de Westeinderplassen vindt zoals gebruikelijk plaats op de eerste zaterdag in september. Dit jaar is dat in het laatste weekend van de zomervakantie op 2 september.

De hoofdsponsor voor het evenement is gevonden en vele andere sponsoren worden momenteel benaderd om het evenement mogelijk te maken. De organisatie is bezig om een goed plan te maken voor alle benodigde pontons. Daar zijn er nogal wat van nodig om voldoende plaats te bieden aan het mega vuurwerk.

De bekende aankondigingsborden laten nog even op zich wachten, maar het Vuur en Licht op het Water virus begint al behoorlijk op te spelen. Mike (Multi) van der Laarse: “Dat moet ook wel, we hebben adrenaline nodig om alles weer op z’n plaats te krijgen voor het evenement. Op de avond van 2 september komt alles bij elkaar en dan moet het piekfijn voor elkaar en goed afgestemd zijn. Die ene avond vraagt echt weken van gedetailleerde voorbereiding.” Gelukkig zijn er talloze vrijwilligers en organisaties die meewerken aan die voorbereidingen. Ap Eigenhuis: “We hebben wel draaiboekjes voor van alles en nog wat, maar het gaat er uiteindelijk om dat in een goede sfeer vele handen uit de mouwen gestoken worden. Het is ieder jaar een genot om te zien hoe dat op gang komt en toewerkt naar de eerste zaterdag van september.”

De organisatie is ook blij dat de gemeente vlot een vergunning afgegeven heeft. De evaluatie van het evenement van 2016 met alle instanties was daarvoor al positief verlopen. Gezien de toenemende drukte bij het evenement is het belangrijk dat er een goede samenwerking is. Het totale aantal toeschouwers en deelnemers (aan de verlichte botenshow) komt op meer dan 20.000 uit, verspreid over een groot aantal locaties en het water van de Westeinderplassen. Met name langs de Aalsmeerderdijk en de Leimuiderdijk is het de laatste jaren veel drukker geworden, en dat geldt ook voor de Loswal in Kudelstaart. De organisatie is nu gevraagd om ook de gemeente Haarlemmermeer van het evenement op de hoogte te stellen en hen voldoende informatie te geven om eventueel passende maatregelen te kunnen nemen.

Omdat het evenement gratis is, zijn er geen kaartjes en is er geen toegangspoort. De precieze aantallen bezoekers zijn dus niet bekend, maar dat Aalsmeer op 2 september in grote getale uit gaat lopen voor Vuur en Licht op het Water lijkt wel vast te staan. Het is één van de evenementen waar Aalsmeer trots op is.