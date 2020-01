Regio – Aan de Amstelkade in Amstelhoek is vanmorgen een vrouw uit de Amstel gehaald. Zij was vanaf de Amsteldijk Noord in Uithoorn te water geraakt met de fiets. Aan de overkant is zij door voorbijgangers het water uit geholpen. Brandweer, ambulance en politie zijn ter plaatse gegaan. Het slachtoffer is met spoed met onderkoelingsverschijnselen per ambulance naar een ziekenhuis vervoerd.

Foto: VTF