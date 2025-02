Vrijwilligers gezocht bij CRASH Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ‘40-’45

Regio – Nu de renovatie van het Fort bij Aalsmeer op zijn eind loopt en het museum bijna opnieuw ingericht is, wil CRASH meer vrijwilligers. De ambitie is om hun bezoekers een ervaring te geven die blijft hangen. Het motto luidt: ‘Leren niet te vergeten en niet vergeten te leren’. Dat betekent dat zij bezoekers verhalen vertellen, al dan niet met een warm drankje. Om die ambitie te realiseren, is er behoefte aan meer vrijwilligers.

Op zondag 16 februari vanaf 11.00 uur houdt CRASH een open dag om vrijwilligers te trekken. Het museum is gevestigd in het Fort bij Aalsmeer, een unieke locatie bij Schiphol, Het museum draait volledig op vrijwilligers. De nieuwe collega’s zijn op veel terreinen inzetbaar, zoals rondleiders, conserveerders, catering medewerkers, receptie medewerkers, ICT specialisten, facilitaire dienst, klussers en veel meer. Er is veel afwisseling. Het werk vindt vooral in het weekend plaats, maar niet elk weekend en in overleg. Op woensdagen zijn de vrijwilligers in het museum om werk te bespreken en de activiteiten die niet tijdens openingstijden kunnen worden gedaan, uit te voeren. Men krijgt een interne opleiding voordat een gids wordt ingezet. Belangstellenden gaan in gesprek met andere vrijwilligers over CRASH en onze toekomstplannen. U kunt ook het museum bekijken. Ze sluiten af met een hapje en drankje. Bij vertrek krijgt u een informatiepakket mee. Belangstelling? Meld u aan bij: Herman van Golberdinge (vrijwilligerscoördinator) vrijwilliger@crash40-45.nl.

Door het museum in vogelvlucht

CRASH maakt zich sterk om wat er in WO2 is gebeurd door en aan de hand van de expositie te vertellen. Het startpunt is ‘de Meidagen van 1940’, toen de Duitsers Nederland binnenvielen. Dat deden zij over de grond maar ook door de lucht. De Nederlandse piloten van ‘Het Wapen der Militaire Luchtvaart’, hebben vijf dagen dapper tegen de Duitse overmacht gestreden. Dat wordt verteld bij de resten van een Fokker D.XXI die na slechts 40 minuten vliegen is neergeschoten.

Dan het verhaal van de luchtoorlog. Ons land en de regio Haarlemmermeer en rondom, ligt op de route tussen Oost Engeland en Duitsland. Daardoor zijn veel door Duits Luchtafweergeschut of beschadigde vliegtuigen neergestort. Natuurlijk hebben de Geallieerden ook Duitse vliegtuigen neergehaald. Een aantal resten van die vliegtuigen zijn geborgen en in ons museum geëxposeerd. Ook zijn er originele uniformen te bewonderen.

Er is een gereconstrueerde Spitfire te bewonderen. Dat type speelde een belangrijke rol in de verdediging van Engeland tijdens de ‘Battle of Britain’ in 1941. Ook staan daar grote vliegtuigmotoren die verschillende bommenwerpers hebben aangedreven.

Veel inwoners van Haarlemmermeer en omgeving boden verzet of doken onder op de vlucht voor de Duitsers. Het verhaal over geheim agente Jos Gemmeke is indringend, evenals de lotgevallen van de bewoners en onderduikers in de ‘Boogaard boerderij’ en het ‘Breijer’ huisje. Van beide zijn maquettes te zien als decor bij het verhaal.

Als laatste thema wordt de communicatie tijdens WO2 belicht. Die vond voornamelijk met Morse seinen plaats, maar ook in gesproken woord. De zend-ontvang installaties waarmee dat is gedaan staan werkend in het museum te bewonderen.

Op de foto: De Fokker D.XXI in de Meidagen van 1940. Foto: Peter de Raaf.