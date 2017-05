Vrijwilligers gevraagd voor Spinning estafette

Aalsmeer – Op zaterdag 24 juni, de dag van Bandjesavond, wordt er overdag op het Raadhuisplein een groots Spinning evenement georganiseerd. De opbrengst komt geheel ten goede aan het KWF Kankerbestrijding. Ondernemend Aalsmeer en de initiatiefnemers van de Bandjesavond hebben de organisatie op zich genomen, maar om alles in goede banen te leiden en alles te kunnen realiseren zijn er heel veel vrijwilligers – jong en oud – nodig. Voor de Spinning Estafette worden honderd spinningfietsen gebruikt van vier sportscholen. Deze fietsen moeten wel opgehaald en teruggebracht worden, dus daar is de nodige mankracht voor nodig. Tijdens het ‘spinnen’ zijn er vrijwilligers nodig die fruit schoonmaken en dat – samen met flesjes water – aan de deelnemers uitdelen. Naast de spinningfietsen komt er springkussen voor de allerkleinsten en een kinderparcours waar kinderen met stepjes rondjes kunnen maken. Voor de oudere jeugd en iedereen die maar wil staat een fietssimulator opgesteld, waarbij fietsers het tegen elkaar kunnen opnemen en kunnen strijden om de snelste tijd. Voor deze attracties zijn vrijwilligers nodig om alles te regelen, af te rekenen, etc.

Autoracebaan

Op zaterdag 13 mei staat KWF Aalsmeer op de Voorjaarsmarkt met een kraam bij de bank in de Zijdstraat. Net als vorig jaar zal daar een autoracebaan worden opgesteld waar jong en oud tegen elkaar kan racen, maar ook kan men daar alle informatie krijgen over de taken van vrijwilligers voor de Spinning Estafette of andere evenementen. Schroom niet om de mensen in de stand aan te spreken en te vragen wat u/jij kunt doen voor het KWF Aalsmeer. Met een paar uurtjes van uw tijd is het KWF al enorm geholpen. Kijk voor meer informatie en aanmelden op www.kwfaalsmeer.nl/spinning.