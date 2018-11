Vrijdag opening ‘Jij & Ik’ cadeauwinkel

Aalsmeer – Vrijdag 30 november gaat de Jij & Ik cadeauwinkel open in de Ophelialaan. De winkel is gevestigd op nummer 104, tussen Restaurant Oh! en Ridder & Co. Het is een samenwerking van Stichting Ons Tweede Thuis en Stichting DownTown Ophelia en naast een winkel komt er ook een klein atelier waar mensen met een verstandelijke beperking producten maken. De lang gekoesterde droom van Ons Tweede Thuis-medewerkers Kim Maarse, Cynthia Stolwijk en Kelly Vink komt hiermee uit. Zij zullen de gezichten zijn in de winkel, maar worden geholpen door een enthousiaste groep mensen met een verstandelijke beperking, begeleiders en een aantal vrijwilligers.

Cadeauartikelen

In de winkel zijn cadeauartikelen te koop, zoals kaarsen, textiel, houtproducten en nog veel meer. Maar ook kaarten en schilderijtjes. Alles gemaakt door mensen met een verstandelijke beperking. “Wij zorgen voor een regelmatige nieuwe aanwas van de producten en kijken goed waar behoefte aan is. We beginnen met de verkoop en het atelier, maar zitten nu al vol met leuke ideeën zoals een koffiecorner. Maar we doen alles stapje voor stapje.”

Feestelijk openingsweekend

De winkel is van dinsdag tot en met vrijdag geopend tussen 9.30 en 17.00 uur en op zaterdag tot 16.00 uur. Op zaterdag wordt ook DownTown Ophelia-personeel ingezet naast de vaste medewerkers, zodat zij ook de kans krijgen om regelmatig in een echte winkel te werken en werkervaring op te doen. De winkel gaat vrijdag 30 november al open, maar 7 en 8 december wordt het feestelijk openingsweekend gehouden. Er zijn dan hapjes en drankjes en iedereen die wat koopt krijgt er een leuk cadeautje bij. Vrijdag 7 december om 14.00 uur vindt de officiële opening plaats met het doorknippen van het lintje.

Foto: Kelly Vink (links) en Kim Maarse, twee van de initiatiefnemers.