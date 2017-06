Vrijdag finale FCA bedrijventoernooi

Aalsmeer – Aanstaande vrijdag 23 juni is het dan zover, alweer de laatste avond van het bedrijven toernooi bij voetbalvereniging FC Aalsmeer met nog twaalf spannende wedstrijden op het programma. Afgelopen vrijdag is er in de tweede ronde hard gestreden voor een goede uitgangspositie voor de finaledag. Zoals het er nu naar uit ziet gaan Levarth (12 punten) en Hilverda (10 punten) bepalen wie dit toernooi winnend af gaat sluiten, maar in de praktijk kunnen Oz Import (9 punten), Broekhof en Oz Export 1 (elk 7 punten) nog roet in het eten gooien mits zij hun eerste wedstrijd vrijdag winnend afsluiten. Ook vrijdag verwacht de organisatie dus nog een hoop sensatie en spektakel. Er is inmiddels totaal al 122 keer gescoord en hier komen er vrijdag zeker nog een stuk of 40 bij. Kom dus wederom vanaf 19.30 uur in grote getalen naar de Beethovenlaan om het bedrijfsleven nog een allerlaatste keer aan te moedigen en getuigen te kunnen zijn van de finale waarin een hoop vuurwerk verwacht wordt. Rond 22.00 uur is de prijsuitreiking in de kantine en daarna volgt de feestavond met DJ Hammie. Trek je dansschoenen aan en kom dus naar FC Aalsmeer, de avond is toegankelijk voor spelers en supporters.

Foto: www.kicksfotos.nl