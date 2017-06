Aalsmeer – De kunstenaars van Het Atelier van Dagcentrum Floriande exposeren vanaf deze week in het Oude Raadhuis. Er is tot en met 13 augustus werk te bewonderen van maar liefst dertien kunstenaars van dit Atelier uit Hoofddorp die elk op hun zeer eigen wijze unieke kunstwerken maken. De door het KCA georganiseerde expositie heeft de titel ‘Vreemde snuiters en rare vogels’ meegekregen. En dat is een titel die de lading helemaal dekt, want centraal in de expositie staan toch wel dieren. Uilen, vogels, schapen en allerlei fantasieschepsels bevolken de wanden van de lokale galerie aan de Dorpsstraat.

Betaalbaar

Het is een expositie om vrolijk bij te worden en dat door kunstwerken die ook heel betaalbaar zijn. Het duurste kunstwerk kost slechts 150 euro. Ze zijn allemaal gemaakt door kunstenaars met een verstandelijke beperking. Het Atelier bij Floriande is speciaal bestemd voor volwassenen met een lichte tot matige verstandelijke beperking. Het is de ideale plek voor mensen die in een rustig tempo willen werken zonder productie-eisen. Het kunstatelier is de plek waar mensen creatief werken en producten met hun eigen handen kunnen maken. Het werk met de vakjes bijvoorbeeld is gemaakt door Sander Rietvink. Hij is sinds mei 2003 dagelijks in Het Atelier te vinden. Hij houdt erg van vakjes en lijnen net zoals Mondriaan dat deed. Deelnemende kunstenaars zijn onder meer Jurriaan Berends, Rob van Geet, Jannie Huiberts, Gemma Jansen, Maarten Nolte, Esther Schalk-Vink, Nicole Smidt, Iris den Toonder, Reinout Verstraaten en Carina Zwaag. Samen hebben zij een kleurrijke heel toegankelijke expositie gemaakt met zeer betaalbare kunst.

Zaterdag opening

De opening wordt aanstaande zaterdag 24 juni om 16.00 uur verricht door de voorzitter van de Raad van Bestuur van Ons Tweede Thuis, Roel de Bruijn. De expositie is te bezoeken van donderdag 22 juni tot en met 13 augustus. Het Oude Raadhuis in de Dorpsstraat in het Centrum is iedere donderdag tot en met zondag open tussen 14.00 en 17.00 uur.