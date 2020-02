Vrachtwagens zonder spiegels nieuwste blikvangers Van Zaal Transport

Regio – Logistiek dienstverlener Van Zaal Transport verstrekt zijn vloot met vijf Mercedes- Benz Actros LS1845 trekkers. Dat maakt het bedrijf vandaag bekend. De trekkers vervangen vijf oudere wagens en zijn recent geleverd door Mercedes-Benz Gomes uit Aalsmeer. De gloednieuwe blikvangers beschikken over verschillende intelligente technologieën. Zo springt het bijvoorbeeld direct in het oog dat de wagens geen spiegels hebben. In plaats daarvan zit er een beeldscherm in de cabine. Juist vanwege deze vooruitstrevende technologieën heeft Van Zaal Transport voor dit merk gekozen. Vooral de veiligheidsopties spreken het bedrijf aan, zoals het beeldscherm. Waar een spiegel meebeweegt als de vrachtwagen naar binnen draait, doet een beeldscherm dat niet. Daarmee blijft de chauffeur goed zicht houden. Ook de ‘Active Brake Assist’ is voor Van Zaal een reden om voor Mercedes-Benz te kiezen. Dit systeem helpt bij het herkennen van een dreigend ongeval. Als het systeem langzaam rijdend of stilstaand verkeert herkent en merkt dat de chauffeur hier niet op anticipeert, dan geeft het hoorbare en zichtbare signalen. Reageert de chauffeur vervolgens niet of niet tijdig, dan grijpt het systeem in. Indien nodig zelfs met een noodstop. Ditzelfde geldt wanneer het systeem fietsers, voetgangers of een hekje in de dode hoek signaleert.

Eerste

Van de vijf nieuwe trekkers, werd er één al vooruit geleverd. Van Zaal- chauffeur Robin Kruit mocht daarvan de sleutels in ontvangst nemen en een testrit maken naar TreeVention, de beurs voor kwekers uit de Euregio. Van Zaal Transport is full service logistiek dienstverlener voor de sierteeltsector. Jaarlijks vervoert het bedrijf miljoenen bloemen en planten in Nederland, België en Duitsland voor kwekers, retailbedrijven, tuincentra en groothandels. Van Zaal Transport is gevestigd in het Noord-Hollandse De Kwakel en heeft daarnaast depots in Aalsmeer, Naaldwijk, Venlo, Ammerzoden, Lochristi (België) en Straelen-Herongen (Duitsland).