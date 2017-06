Vrachtwagens voor Bloemen Tour gezocht

Aalsmeer – De Stichting Aalsmeer Bloemen Tour gaat op zaterdag 7 oktober z’n twee jaarlijkse rondje rijden in de omgeving van Aalsmeer. Dit wordt gedaan met zo’n honderd vrachtwagens en speciale voertuigen voor mensen en kinderen met een beperking. Speciaal voor hen rijden er ook oldtimer bussen mee.

De hele dag staat in het teken van de deelnemers. Ons Tweede Thuis is hierbij ook van de partij. De hele dag is uiteraard gratis en voor eten en drinken wordt gezorgd.

De hele rit wordt gecoördineerd door het Motor Begeleiding Team. Er is nog plaats voor vrachtwagens om deel te nemen. Meerijden gaat op vrijwillige basis, maar u/jij krijgt er heel veel vrolijke reacties voor terug! Inschrijven kan via aalsmeerbloementour.nl of via piet@aalsmeerbloementour.nl.

In het centrum van Aalsmeer zal het konvooi worden begeleid door het show en jachthoornkorps. Ook in Kudelstaart gaan deze muzikanten zorgdragen voor een gezellig onthaal. De Bloemen Tour wordt al een groot aantal jaren georganiseerd door Herman Appelboom en Piet Visser.