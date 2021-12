Voorzitter Erna v/d Heuvel stopt met Pramenrace

Aalsmeer – Erna van den Heuvel stopt met het organiseren van de Pramenrace. Vanaf het nieuwe jaar draagt zij de voorzittershamer over aan Arnaud Brouwer (bestuurslid sinds 2008). Na proefdraaien in 1999, werd Erna in 2000 officieel SPIE bestuurslid, in de functie van pr-dame. In 2006 maakte Erna ‘promotie’, ze nam de functie over van Wim Tas en werd voorzitter en tot en met 2021 heeft zij dus ‘aan het hoofd’ gestaan van de Stichting Pramenrace In Ere (SPIE).

Erna in een bericht aan alle sponsors: “Vrijdag 31 december is het niet alleen de laatste dag van 2021, maar ook mijn laatste dag als voorzitter van SPIE. Na 22 jaar bestuurslid te zijn geweest, waarvan ruim 15 jaar als voorzitter, stop ik met het organiseren van dit geweldige evenement. Arnaud Brouwer neemt vanaf 1 januari de voorzittershamer van mij over.

Met heel veel plezier kijk ik terug op geweldige momenten die wij (samen met jullie) hebben gecreëerd voor de Aalsmeerse Pramenrace. Ik wil jullie dan ook bedanken voor jullie sponsoring op welke manier dan ook. Ik weet zeker dat Arnaud met zijn team in september weer een geweldige race gaat neer zetten. Ik wens jullie een gezellige jaarwisseling en alle goeds voor 2022 en nogmaals bedankt!”

Foto: Erna van den Heuvel en nieuwe voorzitter Arnaud Brouwer met in het midden de winnaar van de Boezemschop 2021. Foto: www.kicksfotos.nl