Voorverkoop Aalsmeer Flower Festival gestart

Aalsmeer – Zaterdag 16 en zondag 17 juni 2018 vindt de vijfde editie van Aalsmeer Flower Festival plaats. Het bloemenevenement speelt zich dit jaar af bij de Historische Tuin en in Bloemenlust The Beach.

Op beide locaties is er tijdens het festival heel veel te doen. Natuurlijk zijn er schitterende arrangementen en bloemcreaties, gemaakt door arrangeurs uit het hele land. Maar er zijn ook workshops voor jong en oud, demonstraties en spannende wedstrijden tussen bloemsierkunstenaars. Ook is er bloemenkunst te zien, live muziek te horen, zijn er veilingen en rondleidingen en komt er in Bloemenlust een nostalgische hoek met herinneringen aan het verleden van deze voormalige bloemenveiling. En dat is nog maar een greep uit het programma.

Voorverkoop

Kaarten voor het festival kosten aan de deur € 7,50. Kinderen t/m 14 jaar kunnen gratis naar binnen, zodat Aalsmeer Flower Festival ook zeer geschikt is als familie-uitstapje. Wie nog goedkoper uit wil zijn, koopt zijn kaartjes deze maand in de voorverkoop. Op drie adressen in Aalsmeer zijn tickets de hele maand mei te koop voor slechts € 5 per persoon. De tickets zijn het hele festival geldig en geven ook recht op gebruik van de watertaxi tussen beide locaties (vaartochtje van een half uur) en de pendelbus. Het festival is beide dagen van 11.00 tot 17.00 uur. Houders van een Aalsmeer- of Amstelveenpas (voor minima) kunnen het festival op vertoon van hun pas gratis bezoeken.



De verkoopadressen zijn: Boekhuis Aalsmeer – Zijdstraat 12, Historische Tuin – Praamplein en The Beach – Oosteinderweg 247. De voorverkoop eindigt op 31 mei. Bedrijven en organisaties die grotere aantallen willen afnemen kunnen de kaarten ook laten opsturen. Dit is mogelijk vanaf 25 tickets door te mailen naar info@aalsmeerflowerfestival.nl. Zie ook: www.aalsmeerflowerfestival.nl.