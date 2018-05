Voorstelling ‘De olifant die woord hield’

Amstelland – Vanwege de geboortedag van Annie M. G. Schmidt op 20 mei én ter afsluiting van de Annie M.G. Schmidt-week in de bibliotheek kunnen kinderen van 4 tot en met 7 jaar genieten van een vrolijke, interactieve en beeldende voorstelling naar een verhaal van Annie M.G. Schmidt. Verhalenverteller Peter Faber (de andere) laat je meesleuren en verrassen.

Vogel Wok

Het verhaal gaat over de Zuid Afrikaanse vogel Wok. Zittend op een groot nest met daarin een groot ei. Vogel Wok verveelt zich rot en vraagt de dieren die langs komen of zij niet een poosje op haar ei willen broeden. Geen van de dieren heeft daar zin in. Op een goede dag komt er een olifant voorbij die best even op het ei van vogel Wok wil zitten. Olifant hijst zich met moeite de boom in en belooft vogel Wok te blijven zitten tot ze terugkomt. Hij wacht en wacht en wacht… Tot op een dag een jager komt die Olifant neer willen schieten. Hoe dit afloopt en of vogel Wok ooit nog terug komt zie je in de voorstelling.

Passie

Peter Faber vertelt de meest uiteenlopende verhalen aan jong en oud. Vol passie en energie verleidt hij zijn luisteraar zich over te geven aan de werkelijkheid van het verhaal. Hij kruipt in de huid van mens en dier, brengt hen tot leven en staat zo letterlijk midden in zijn verhaal. Het ene moment zit je op het puntje van je stoel, het andere moment hang je ontspannen achterover, om dan ineens …

Praktische informatie

Vertelvoorstelling ‘De olifant die woord hield’ op zondag 27 mei van 16.00 tot 16.45 uur in de Bibliotheek Stadsplein Amstelveen. Leeftijd 4 t/m 7 jaar. Kaartjes via de website van de bibliotheek www.debibliotheekamstelland.nl of in een van de Amstelland Bibliotheken. Wees er op tijd bij, want er zijn maar een beperkt aantal plaatsen. Kosten: €4 voor leden en €8 voor niet-leden.