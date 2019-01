Voorstelling muziek en dans in Poppentheater

Amstelveen – 3 x 3 mini-voorstelling en een workshop ineen zondag 3 februari in het Amstelveens Poppentheater.



Talentvolle makers in dans en muziek maken binnen een strak kader van 3×3 minuten op een dansvloer van 3×3 meter een voorstelling. De 3 minivoorstellingen worden gebracht met één danser en één muzikant. De muziek wordt net als de dans live uitgevoerd.

Na afloop is er een kort nagesprek en gaan de kinderen zelf ervaren wat ze eerder hebben gezien. De voorstelling wordt zo samen met het publiek gemaakt. Muzikante is Helene Jank en de danseres Viviana Fabiano



Datum: zondag 3 februari om 14.30 uur. Leeftijd vanaf 4 jaar. Toegangsprijs: € 9,00. Cursisten van de Muziek- en Dansschool € 7,00

Reserveren kan via 020-6450439; info@amstelveenspoppentheater.nl of via www.amstelveenspoppentheater.nl

Foto: Hans Gerritsen