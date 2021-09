Voorronde Onderneming van het Jaar succesvol

Aalsmeer – Woensdagavond 15 september is in het mooie FloriWorld de voorronde gehouden voor de Onderneming van het jaar verkiezing. Het was een spannende avond met in totaal 27 pitches van de deelnemers. Door een deskundige jury werden in elke categorie drie finalisten gekozen voor de finale avond op 12 november. Wethouder Robert van Rijn presenteerde samen met Wouter de Vries van Nieuw Ondernemend Aalsmeer de avond.

Wethouder Robert van Rijn: “Het was een geweldige avond in FloriWorld. En ben erg blij dat we dit evenement weer live kunnen en mogen organiseren. Vooral omdat veel bedrijven een heftige tijd achter de rug hebben. Ik wil alle deelnemers bedanken voor de prachtige pitches en natuurlijk de finalisten feliciteren. Maar het is nog niet over voor de bedrijven die niet door gaan naar de finale. Alle deelnemers maken kans op de publieksprijs. Stemmen hiervoor kan vanaf 27 september op de website: www.nieuwondernemendaalsmeer.nl.”

Categorie Starters

De avond ging van start met de categorie starters. In deze categorie deden zes bedrijven mee: Nieuwe Koers Zeilvermakerij, Lunchlokaal de Drukker, Golden Circle Events, Eetcafe De Zwarte Ruiter, Laurens Niezen fotografie. Na beraad van de jury gingen de volgende bedrijven door naar de finaleavond op 12 november: Nieuwe koers Zeilvermakerij, Lunchlokaal de Drukker en Eetcafé de Zwarte Ruiter.

Categorie starters.

Categorie ZZP-ers

In de categorie ZZP-ers waren genomineerd: diEMode, Bloemies, Little Cactuz, Aan Marketing, Langeraad Installatie, MM trading Melz essentials. Na de inspirerende pitches werden uiteindelijk DiEMode, Little Cactuz en Aanmaketing gekozen tot finalisten.

Categorie ZZP-ers.

Categorie MKB klein (tot 25 FTE)

De grootste categorie was MKB klein met maar liefst tien bedrijven. In deze categorie waren genomineerd: Zeilmakerij Aalsmeer, Werkgroup, TCT techniek, DC Systems, Bloomgift, Veritas ICT Services B.V. , See me Fit, Deboprojects, Now Organic International B.V. en Circular Plastics. De jury heeft lang vergaderd en kwam uiteindelijk met de volgende finalisten: Deboprojects, Circular Plastics en DC Systems.

Categorie MKB klein.

Categorie MKB groot (vanaf 25 FTE)

In de categorie MKB groot waren dit jaar drie bedrijven genomineerd. Omdat er in elke categorie drie bedrijven doorgaan naar de finale avond, gaan zij alle drie rechtstreeks door. Uiteraard hebben zij tijdens de avond wel een pitch gehouden. De finalisten in deze categorie zijn: Bosman van Zaal, Burgers Carrosserie en Hortus Supplies International.

Nieuwe prijzen

Naast de gebruikelijke prijzen zijn er dit jaar twee extra prijzen aan toegevoegd. Zo is er voor het eerst een publieksprijs. Hier komen alle deelnemende bedrijven voor in aanmerking. Stemmen hierop kan vanaf 27 september via een speciale stemknop op de site: www.nieuwondernemendaalsmeer.nl. En een innovatieprijs voor het meest innovatieve bedrijf in Aalsmeer. Ook deze twee prijzen worden uitgereikt tijdens de finaleavond op 12 november in The Beach.

Finaleavond op 12 november

Wilt u ook naar de finaleavond komen? Aanmelden kan via de website van Nieuw Ondernemend Aalsmeer.

Foto: Finalisten MKB groot met burgemeester Gido Oude Kotte en wethouder Robert van Rijn.