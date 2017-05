Voorronde NK knikkeren bij De Bloemhof

Van april tot en met juni worden diverse lokale kampioenschappen georganiseerd door heel Nederland en een van de voorrondes is dit jaar in Aalsmeer. De acht beste in de leeftijdscategorie tot en met negen jaar en de acht beste in de leeftijdscategorie vanaf tien jaar kwalificeren zich voor de finale op zaterdag 1 juli in Dierenpark Amersfoort. Op de website www.nkknikkeren.nl staat het actuele speelschema van het NK Knikkeren en kunnen kinderen in de leeftijd van zes tot en met twaalf jaar zich gratis inschrijven voor het kampioenschap in Aalsmeer. Daarnaast is het ook mogelijk om op 31 mei om 13.15 uur bij de Bloemhof nog in te schrijven.