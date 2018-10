De Ronde Venen – Al jarenlang is de voorleeswedstrijd op OBS de Pijlstaart een traditie tijdens de Kinderboekenweek. Na de spannende voorrondes in de bovenbouwgroepen waren de vier finalisten bekend: Tim uit groep 7a, Donna uit groep 7b, Faye uit groep 8a en Stephanie uit groep 8b.

Wat was het spannend! Wat werd er leuk voorgelezen door alle kandidaten, knap gedaan!

Marlon van Rijn, leesconsulent vanuit de bibliotheek, was uitgenodigd om de schooljury te versterken.

De deskundige jury riep uiteindelijk Stephanie tot winnares uit. Zij las voor uit Sjakie in de chocoladefabriek van de, nog altijd populaire, schrijver Roald Dahl. Het publiek hing aan haar lippen; het was helemaal stil in de grote aula. De jury vond vooral haar natuurlijke manier van vertellen erg goed.

Stephanie mag nu door naar de regionale ronde namens de Pijlstaart. Veel succes Stephanie!