Voorbereidingen gestart 2e Down Town Ophelia

Aalsmeer – Na het grote succes van 18 maart 2017 krijgt DownTown Ophelia een vervolg in 2018. Maar niet in maart zoals de eerste keer, maar in juni vindt editie twee plaats. Zaterdag 2 juni mogen mensen met een verstandelijke beperking weer laten zien dat ze meer kunnen dan er van ze wordt verwacht. De ondernemers in de Ophelialaan hebben hun medewerking alweer toegezegd en het bestuur gaat binnenkort weer met alle betrokkenen om de tafel om het mooie feest met een boodschap voor te bereiden.

Tijdens DownTown Ophelia mogen mensen met een verstandelijke beperking uit heel Nederland bij de ondernemers in de Ophelialaan aan het werk. Achter de kassa, de toonbank, in de keuken, de bediening, bij de kapper, achter een kraampje of bij de kinderspelletjes. Het mag allemaal.

Mensen met een beperking staan die dag in de spotlights. Niet alleen in de winkels, de horeca en bij de kappers, maar ook op het podium. De organisatie gaat alles op alles zetten om leuke artiesten naar Aalsmeer te krijgen, weer een modeshow te organiseren en uiteraard weer een loterij met mooie prijzen te regelen. Ook is er weer een braderie om veel publiek naar de winkelstraat te trekken.

Organisatie

Het bestuur bestaat voor deze tweede versie uit Karin Hulleman, Ingrid Kranenburg, Frank Wind en Ilse Zethof. Zij worden onder andere bijgestaan door Winkeliersvereniging Ophelialaan, Mike Multi Foundation, Stichting Oranjecomité Aalsmeer, Rob Ojevaar, Corrie Loos en Betty van der Vaart. Maar de verwachting is dat er meer mensen zullen opstaan om te helpen. Samen met de vele vrijwilligers en hopelijk ook weer de nodige sponsors doen zij hun best om dit evenement te organiseren.