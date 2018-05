Inschrijven voor 4e Prutrace Kudelstaart

Kudelstaart – De vierde Prutrace in Kudelstaart belooft wederom een geweldig evenement te worden voor alle Kudelstaarters en omwonenden. Sportieve dorpsbewoners worden door de organisatie uitgedaagd om de prutsloten en hindernissen rondom de velden van RKDES aan de Wim Kandreef uit te komen proberen. Wie worden de nieuwe Prutkampioenen van Kudelstaart?

Dit jaar vind de Prutrace plaats op zondag 17 juni vanaf 13.00 uur op sportpark Calslagen in Kudelstaart (RKDES). Vorig jaar trok dit evenement zo’n 175 deelnemers en nog veel meer toeschouwers langs de sloten van RKDES. De Prutrace is te vergelijken met het concept waar de ‘mudmasters’ al enige tijd succes mee boeken.

Afgelopen jaar heeft ook een groot aantal deelnemers van buiten de regio deelgenomen. Het evenement dat sportiviteit en gezelligheid promoot wordt georganiseerd door de evenementcommissie van RKDES en valt onder de stichting van RKDES.

Ouder-Kind race

Dit jaar zal er voor het eerst een ouder-kind race gelopen worden. In deze race waarin kinderen vanaf 8 jaar het parcours samen met hun ouders mogen doorlopen gaat het niet over de snelheid maar voornamelijk om het plezier. Altijd al een legitieme reden willen hebben om met je zoon of dochter in de sloot te springen? Schrijf je dan nu in voor dit spelonderdeel.

Mike Multi Foundation

Ook dit jaar verwacht de organisatie weer veel deelnemers aan dit evenement. Deelname is dit jaar mogelijk vanaf 8 jaar (in de ouder-kind race) en kost slechts 5 euro voor 8 tot en met 17 jarigen en 10 euro voor iedereen vanaf 18 jaar. Van elke inschrijving zal er 1 euro naar de Mike Multi Foundation gaan. Deze stichting maakt het mogelijk voor mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking om te kunnen sporten.

Inschrijven

De inschrijfperiode is alweer begonnen en de eerste vijftig deelnemers hebben zich al aangemeld. Ben je ook geïnteresseerd en zou je meer willen weten over de Prutrace? Een sfeerimpressie is te vinden op de site, en ook het inschrijven gaat via www.prutracekudelstaart.nl. Meer informatie nodig? Stuur dan een email naar ecrkdes@gmail.com