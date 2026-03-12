Vol Dorpshuis voor tweede verkiezingsdebat

Aalsmeer – Na het talkshowdebat op 4 maart over zorg en welzijn en Schiphol vond woensdag 11 maart het tweede talkshowdebat plaats. Thema’s waren dit keer verkeer en inrichting en wonen. De animo was goed, de twee onderwerpen zorgden voor een vol Dorpshuis Kudelstaart. Er was aandacht voor de verbreding van de Noord-Zuidroute (N231), gepleit werd voor betere fietsroutes en -paden en de herinrichting van de Kudelstaartseweg zorgde voor een levendige discussie tussen de lijsttrekkers.

Betaalbaar wonen

In het tweede deel van de avond stond wonen centraal en hier hebben de zes partijen allen een duidelijke mening over. GroenLinks/PvdA: “500 Jongeren- en 250 ouderenwoningen in vier jaar, omdat iedereen een plek verdient in Aalsmeer. Wonen is geen verdienmodel, wonen is een recht.” Absoluut Aalsmeer: “Voorrang voor inwoners uit Aalsmeer en Kudelstaart, zodat jongeren en gezinnen uit de eigen gemeente meer kansen krijgen. Bouwen ‘achter het lint’ heeft prioriteit.” CDA: “Wij bouwen voor alle doelgroepen, met voorrang voor eigen inwoners.” VVD: “Meer aandacht voor betaalbare jongerenhuisvesting en levensloopbestendige woningen voor ouderen. We zijn voorstander van een voorrangsregeling voor eigen inwoners.” D66: “Bijzondere aandacht de komende vier jaar voor het bouwen van appartementen.” FlorAalsmeer: “Betaalbaar wonen voor jongeren, starters en ouderen.”

Slotdebat en uitslagenavond

Aanstaande maandag 16 maart is het slotdebat en deze wordt gehouden in het Raadhuis van Aalsmeer van 20.00 tot 21.30 uur. Uiteraard is iedereen welkom. Van de uitslagenavond op woensdag 18 maart wordt een feestje gemaakt. De spanningen bij de fracties zullen hoog oplopen, maar muzikaal vertier kan afleiding geven en de optredens van Lynn van de Polder en de band Lifeblood zullen hier zeker aan bijdragen. De uitslagenavond is eveneens in het Raadhuis van 21.00 tot circa 23.00 uur en is openbaar.

Duidingsdebat en stemmen

Als alle politieke gemoederen een beetje gedaald zijn, en de taken en plekken verdeeld, volgt op donderdag 26 maart een duidingsdebat in het Raadhuis van 20.00 tot 21.00 uur. Belangstellenden zijn hierbij natuurlijk ook welkom. Alle avonden zijn live of online te volgen.

Meer informatie over de verkiezingen en de livestreams zijn te vinden op www.aalsmeer.nl/verkiezingen. Tot slot de boodschap van de gemeente en de zes fracties: Ga stemmen op woensdag 18 maart! Er zijn deze dag vijftien stembureaus in Aalsmeer en Kudelstaart geopend van 7.30 tot 21.00 uur. Iedere stem telt!

Foto’s: www.kicksfotos.nl

Lijst 1: Absoluut Aalsmeer. Lijsttrekker Dick Kuin.

Lijst 2: CDA Aalsmeer Kudelstaart. Lijsttrekker Bart Kabout.

Lijst 3: VVD Aalsmeer Kudelstaart. Lijsttrekker Sven Spaargaren.

Lijst 4: GroenLinks/PvdA Aalsmeer. Lijsttrekker PvdA Jelle Buisman. Lijsttrekker van GroenLinks is Ronald Fransen.

Lijst 5: D66 Aalsmeer. Lijsttrekker Sybrand de Vries.

Lijst 6: FlorAalsmeer. Lijsttrekker Judith Keessen.