Voetbalweekend voor FCA en RKDES geslaagd!

Aalsmeer – Zowel FC Aalsmeer als RKDES Kudelstaart kijken terug op een meer dan geslaagd voetbalweekend. De drie eerste teams wisten met ruime cijfers te winnen.

FCA zaterdag reisde zaterdag 2 november af naar Leiden om het in de studentenstad op te nemen tegen het eerste van Sporting Leiden. Met een mooie 4-0 winst kon vrolijk terug naar Aalsmeer gereden worden.

Ook FCA zondag en RKDES speelden dit weekend uitwedstrijden. FCA zondag had 3 november in Zandvoort het eerste van deze kustplaats als tegenstander. Aalsmeer liet niet over zich heen lopen en wist twee keer de bal achter de doelman te krijgen. Voor Zandvoort bleef de hatelijke brilstand op het scorebord staan. Eindstand: 2-0 voor Aalsmeer.

RKDES Kudelstaart reed naar Velserbroek om het op te gaan nemen tegen VVH. RKDES bleek een maatje te groot voor Velsenbroek. Maar liefst vijf maal wisten de Kudelstaarters doel te treffen. VVH had weinig in te brengen en kon geen vuist maken. Eindstand 5-0 voor RKDES.

Foto: Ook winst voor FCA JO17-1. Van Haarlem Kennemerland werd zaterdag gewonnen met liefst 5-2. Foto: Ruud Meijer.