Voetbal: Overwinning FCA (zat.) op Arsenal

Aalsmeer – FC Aalsmeer behoudt met zijn 2-0 overwinning op A.S.V. Arsenal de derde plaats met maar twee punten achterstand op de koplopers Zandvoort en AMVJ. Zandvoort pakte de tweede periodetitel en is met Purmersteyn al verzekerd van de nacompetitie voor de strijd om een plaats in de eerste klasse. Zover is FC Aalsmeer (zat.) nog niet, maar wat zij deze zaterdag 7 maart liet zien tegen A.S.V. Arsenal gaf een goed beeld voor de toekomst.

Met Nassim Zohair voor de geblesseerde Eder Medina Delgado in de verdediging was er in de eerste 30 minuten weinig loos op het veld. Wel twee hardwerkende teams, maar een pass naar de juiste kleur op het shirtje liet te wensen over, al was A.S.V. Arsenal meer aan de bal. Nick van der Wiel en ook zijn compaan aan de andere kant Youssef El Abdallaoui hoefden nauwelijks in te grijpen.

De eerste grote kans in de wedstrijd was voor Aalsmeer in de 36ste minuut. Uit een voorzet van Berry Kramer kopte Daan Vaneman rakelings over. In deze periode begon Aalsmeer beter te voetballen en moest Arsenal terug. Een goede combinatie in de 38ste minuut bracht Jordy de Groot in schietpositie. Zijn schot werd gepareerd door Youssef El Abdallaoui, maar de terugspringende bal werd vanaf 18 meter schitterend door Mike Dam in het doel geknald: 1-0. Dit gaf meer rust in het spel bij de FCA en kon men na het rustsignaal van de goed oplettende scheidsrechter Peter Beudeker de thee opzoeken.

De tweede helft begon met vuurwerk. Arsenal moest komen maar Aalsmeer kreeg door Jordy de Groot de eerste kans in de 47ste minuut. De keeper bracht redding. In de tegenaanval kwam Tyrell Perri oog in oog met Nick van der Wiel, maar de goalie liet zien in vorm te zijn en hield de nul vast. Na 10 minuten in de tweede helft was Arsenal uitgeraasd en nam Aalsmeer de regie over. Met goed spel van achteruit konden Mark Ruessink (erg sterk) en Daan van Huffel regelmatig de aanval kiezen en de kansen kwamen er. Thomas Harte op het middenveld – overal aanwezig – en de uitblinkende Mike Dam voorin bepaalden de wedstrijd vanaf de 50ste minuut. Eerst was het Berry Kramer die in de 50ste minuut voor langs schoot en vervolgens Mark Ruessink die met een unieke scoringskans in de 56ste minuut over schoot. Wissel 65ste minuut: Junior Tiller voor Berry Kramer.

Arsenal moest wel komen, maar de koek was op en Aalsmeer liet zien conditioneel sterker te zijn. Vooral op rechts was het duo Mark Ruessink en Mike Dam een kwelling voor de Arsenal achterhoede. Wissel 70ste minuut: Thomas Steinhart voor Giliano Eijken. Het tweede doelpunt in de 74ste minuut bracht de beslissing in de wedstrijd. Mark Ruessink speelde zich goed vrij en zijn pass op de inlopende Daan Vaneman op links, die zijn tegenspelers eruit liep en daarna El Abdallaoui kansloos liet, scoorde de 2-0, en de wedstrijd was gespeeld. Wissel 78ste minuut: Calvin Koster (na 10 maanden blessureleed zijn eerste minuten) voor Jordy de Groot. Al in zijn eerste minuut kreeg Calvin Koster de kans op 3-0. De bal stuitte echter op de doelman.

Aalsmeer liet zien dat je met deze speelwijze ver kunt komen. Het was een lust voor het oog. In de laatste 10 minuten werd de ene kans na de andere op de kunstmat gelegd, maar er werd niet meer gescoord. Arsenal kreeg nog een kans in de 86ste minuut. Nick van der Wiel was echter niet te passeren.

Het dubbele feest kon beginnen. Het Tweede van FC Aalsmeer won namelijk van A.S.V. Arsenal 2 met 2-0 en behaalde hierdoor de tweede periodetitel en plaatste zich daardoor voor de nacomptitie Reserve 1ste klasse. Komende zaterdag 14 maart speelt FC Aalsmeer (zat.) uit tegen D.V.V.A. in Amsterdam. Aanvang wedstrijd 14.30 uur. Locatie: Drie Burgpad 5, 1097 HK Amsterdam.

Jack van der Muijden

Overige uitslagen: Winst was er afgelopen zaterdag 7 maart ook voor de eerste dames-teams van FC Aalsmeer en RKDES Kudelstaart. FCA speelde uit tegen AMVJ en boekte een 4-2 overwinning. RKDES nam het uit op tegen WV HEDW en kon met 1-0 winst op zak terug naar Kudelstaart. De eerste elftallen van de zondag-selectie moesten helaas nederlagen incasseren. FC Aalsmeer zondag verloor uit met 3-1 van Alliance’22 en RKDES wist thuis aan de Wim Kandreef niet te winnen van De Kennemers, eindstand 1-2.

Foto: www.kicksfotos.nl (FCA zaterdag).