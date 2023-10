Voetbal: ‘Vette’ overwinning JO10-3 FC Aalsmeer

Aalsmeer – Dit weekend speelde de JO10-3 van FC Aalsmeer thuis tegen Legmeervogels. Het was alweer de laatste wedstrijd van de poule en na twee verliespartijen wilde het team weer wat recht zetten. Voor de wedstrijd werden de koppies nog even bij elkaar gestoken en daarna kon de wedstrijd beginnen. Er werd goed over gespeeld en gebruik gemaakt van de ruimtes, waarna uiteindelijk ook de 1-0 volgde door Levi. Kort erna kwamen de bezoekers weer langszij: 1-1. Aalsmeer ging wel met de voorsprong (2-1) de rust in, dankzij een goeie goal van Dante en goed keeperswerk van nieuwe keeper Lyam.

In de rust gaven de trainers Bert en Martijn nog wat laatste tips om ook vooral wat hoger druk te zetten, want de jongens lieten Legmeervogels wel wat veel opkomen. Hierdoor draaide na rust het beeld van wedstrijd. Aalsmeer ging nog meer op de helft van de tegenstander spelen en Legmeervogels kwam er steeds minder uit. Via goed spel breidde Aalsmeer de score uit. Zo had Jens een paar goede kansen, maar kwam hij net te kort, verdedigend stond hij wel goed zijn mannetje. Ook voormalig keeper Thije heeft zijn plek op het veld inmiddels gevonden en strooide met mooie passes. Jasmijn had een aantal sterke momenten en was het slot op de deur. Via Julia, Jazzró, Levi en nogmaals Jazzró liep het team uiteindelijk uit naar een 6-1 overwinning.

Na de wedstrijd werd scheidsrechter André extra in het zonnetje gezet met een taartje en een drinkbeker van 123inkt.nl in het kader van de week van de scheidsrechter: Scheids bedankt! En natuurlijk worden ook de toeschouwers bedankt die het team wederom kwamen aanmoedigen!

Foto: De spelers en trainers van FCA met scheidsrechter André. Foto: Opa Jacques