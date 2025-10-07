Voetbal-tweedaagse jeugdspelers De Kwakel

De Kwakel – Speciaal voor jeugdspelers uit de regio die als een profvoetballer willen trainen, is dit dé kans. Maandag 20 en dinsdag 21 oktober – tijdens de herfstvakantie – zullen op het complex van KDO in De Kwakel de jeugdvoetbaldagen plaatsvinden. De organisatie is in handen van de staf van jeugdvoetbalopleiding.

Alle kinderen van 5 tot en met 15 jaar kunnen hieraan deelnemen. Van keeper tot spits, iedereen is welkom. Je hoeft geen lid te zijn van een bepaalde vereniging. De specifieke trainingen zullen worden verzorgd door deskundige trainers. De kinderen krijgen alle basistechnieken aangeleerd volgens de Wiel Coerver-methode. Dankzij een intensieve en wedstrijdgerichte scholing zal de balvaardigheid en het zelfvertrouwen verder toenemen.

Wiel Coerver methode

Het moderne voetbal eist een dynamische balvaardigheid en deze zal de jeugd verwerven, nadat ze de bewegingen met de bal technisch goed beheersen. Door gevarieerde oefenvormen en ontelbare snelle acties te hebben gemaakt heeft de speler zijn handelingssnelheid sterk ontwikkeld. Het aan- en meenemen van de bal en het verkrijgen van een prima traptechniek gaat hierdoor veel gemakkelijker, omdat het totale balgevoel enorm vooruitgaat. Dit gebeurt door veelzijdige techniektraining. Dankzij een individuele techniekverbetering is het mogelijk het collectieve spel op een veel hoger niveau te brengen. Spelers worden zelfbewuster en eisen meer en meer de bal op.

Inschrijven voor de jeugdvoetbaldagen: www.jeugdvoetbaldagen.com/komende-jeugdvoetbaldagen.

Jeugdvoetbaldagen bij KDO in De Kwakel. Inschrijven kan nu. Foto: aangeleverd.