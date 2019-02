Voetbal: RKDES tegen FCA onbeslist (1-1)

Aalsmeer/Kudelstaart – Prachtig weer was het zondag 3 februari om buiten te zijn. Een heerlijk zonnetje én een spannende ‘pot’ voetbal op het programma. Deze combinatie bracht vele supporters langs de lijn aan de Wim Kandreef tijdens het duel FC Aalsmeer tegen RKDES Kudelstaart.

De verwachtingen waren hoog gespannen, wint Aalsmeer of gaat Kudelstaart er met de eer vandoor? Vorig jaar eindigde dit duel onbeslist oftewel gelijk.

Het was Aalsmeer dat als eerste wist te scoren en deze 0-1 wist vast te houden tot de rust. Na de pauze opnieuw twee fanatieke, maar ook ietwat voorzichtige ploegen. Toch was het RKDES dat langszij wist te komen en de bal in het doelnet kon knallen: 1-1. En dat was tevens de eindstand, opnieuw onbeslist deze sportieve derby tussen Aalsmeer en Kudelstaart. De ‘derde helft’ is gezamenlijk gevierd in de kantine van RKDES en werd opgevrolijkt met muziek van zanger en dj Mark Meijer.

RKDES is komend weekend vrij, FC Aalsmeer speelt zondag 10 februari uit tegen NMO 1 om 14.00 uur. Toch voetbal kijken in ‘eigen dorp’ kan zaterdag 9 februari. FC Aalsmeer zaterdag speelt thuis aan de Beethovenlaan tegen Roda’46. Deze wedstrijd begint om 14.30 uur.

Foto: www.kicksfotos.nl