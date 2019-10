Voetbal: ‘Dikke’ zeges en ruim verlies FCA

Aalsmeer – Het voetbalweekend begon voor FC Aalsmeer goed op zaterdag 26 oktober. Het eerste team Heren kreeg Nita op bezoek en de bezoekers kregen een spannend duel te zien, waarin regelmatig gescoord werd. Aalsmeer wist uiteindelijk een 5-3 winst te behalen. Ook Dames 1 van FCA speelde thuis en nam het op tegen Amstelveen Heemraad. Tijdens deze wedstrijd ‘vielen’ ook veel doelpunten, vooral aan de zijde van Aalsmeer. FCA leek een maatje te groot voor Amstelveen Heemraad. Eindstand: 8-1 voor Aalsmeer.

Zondag 27 oktober eveneens een wedstrijd thuis voor het eerste van FCA. Alliance’22 was de tegenstander. Het werd een duel waarin Aalsmeer haar kansen niet goed benutte en er nogal wat foutjes werden gemaakt. Alliance’22 profiteerde van het ietwal slordige spel en wist liefst zes keer te scoren, Aalsmeer kon slechts éénmaal de bal in het net krijgen. De eindstand was een flinke teleurstelling voor FC Aalsmeer: 1-6 verlies.

In Kudelstaart konden de fans en spelers van RKDES wel juichen. Thuis aan de Wim Kandreef wist Kudelstaart met 1-0 te winnen van WVC.

Foto: www.kicksfotos.nl