Voedselbos Kudelstaart officieel geopend

Aalsmeer– Vrijdag 10 december is Voedselbos De Smikkeltuin in Kudelstaart officieel geopend. Wethouder Wilma Alink, kinderburgemeester Anne van Duijn en naamsbedenker Denley Kraan hadden de eer om de eerste boom, een walnoot, te planten. De notenboom staat in de Griekse mythologie symbool voor wijsheid en vruchtbaarheid.

Het Voedselbos draagt dezelfde naam als de naastgelegen schooltuin aan het Cabaretpad.Het Voedselbos is een initiatief van Berry Nijmeijer, Kitty van der Knaap, Cor de Jong en Truus Oudendijk.

Voor de opening van het Voedselbos was veel belangstelling van onder andere sponsors, vrijwilligers, leerlingen van Kudelstaartse basisscholen en inwoners. Van Groei en Bloei hebben de initiatiefnemers een boom cadeau gekregen. Met wijn en warme chocolademelk is geproost op een succesvolle ontwikkeling van het Voedselbos.