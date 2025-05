Voedselbank naar Werkcentrum aan de Rondweg

Mijdrecht – Voedselbank De Ronde Venen verhuist komend jaar naar het Werkcentrum aan de Rondweg in Mijdrecht. Afgelopen 1 mei is het Werkcentrum, eigendom van de gemeente, officieel overgedragen aan de Voedselbank. Komende maanden wordt door de Voedselbank gewerkt aan een grondige renovatie en verduurzaming van het pand. De planning is dat de Voedselbank begin volgend jaar de deuren opent van hun nieuwe onderkomen.

Forse subsidie gemeente

De Voedselbank is nu nog gehuisvest in het gebouw van de voormalige school De Trekvogel, maar dit gebouw is niet langer beschikbaar. De afgelopen maanden hebben de Voedselbank en gemeente gezamenlijk onderzocht of verhuizing naar het Werkcentrum haalbaar is. Voorzitter van Voedselbank De Ronde Venen Willem van den Bruinhorst: “We hebben onderzocht of de verhuizing en het grondig aanpassen van het gebouw voor ons technisch en financieel haalbaar is. Dat is het geval. Met behulp van donaties van lokale partijen, zoals Rabobank Rijn en Veenstromen, Ronde Venen Fonds, Stichting Weteringschans en een forse subsidie van de gemeente kunnen we de verbouwing en de verduurzaming van het pand realiseren. Tevens verwachten wij, door medewerking en sponsoring van lokale aannemers en leveranciers, de verbouwing voordelig te kunnen uitvoeren.’’

Uitgebreid en aangepast

Komende maanden wordt het gebouw aan de Rondweg aan de achterzijde met ongeveer 120 vierkante meter uitgebreid. Daarmee beschikt de Voedselbank over ongeveer hetzelfde aantal vierkante meters als in de Trekvogel. Het voormalige Werkcentrum wordt aangepast om geschikte ruimten te creëren voor ontvangst, sorteren en opslag van producten, een zelfbedieningswinkel, een kledingbank, een kantine en een cliëntenkantoor. Door de aanpassingen kan de Voedselbank de dienstverlening continueren, want naast het uitreiken van voedsel en kleding ondersteunt de Voedselbank haar cliënten ook met schuldhulpverlening en budget coaching. De doelstelling van Voedselbank De Ronde Venen is ‘Geen pakket zonder traject’ en het winkelconcept is hiervoor ook een belangrijk onderdeel. Met de verhuizing en verbouwing wordt dit doel gewaarborgd. Daarnaast wordt het pand verduurzaamd – gasloos – en worden er zonnepanelen op het dak geplaatst om de energiekosten te verlagen.

Duidelijkheid

Wethouder Cees van Uden (Vastgoed) is blij met de stappen die zijn gezet en de duidelijkheid die er nu is. “Sinds de Voedselbank zijn intrek nam in de Trekvogel was bekend dat het voor een beperkte periode zou zijn. Het is mooi dat er nu duidelijkheid is voor de vrijwilligers en de inwoners die er gebruik van maken. De Voedselbank doet belangrijk werk en dat willen we als gemeente zoveel mogelijk ondersteunen. Daarom hebben we ons ingespannen om een goede alternatieve locatie te vinden. Daar zijn we in het Werkcentrum aan de Rondweg goed in geslaagd.’’

Op de foto: Een beeld van hoe de Voedselbank er na de verbouwing uit komt te zien. Artist impression: H.W. van der Laan BV.