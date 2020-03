Voedselbank Aalsmeer hoopt op extra hulp

Aalsmeer – Nederland beleeft moeilijke tijden door de corona-crisis. Ook voor de vrijwilligers en klanten van de Voedselbank is het spannend. Lukt het om de voedselvoorziening aan mensen die het zo nodig hebben, vol te houden? De Voedselbank krijgt veel vragen over hoe het in deze tijd van corona-maatregelen gaat met de Voedselbank. De vrijwilligers stellen alles in het werk om de Voedselhulp aan mensen, die dit niet kunnen missen, voort te zetten. Tegelijkertijd wil men klanten en vrijwilligers maximaal beschermen tegen besmetting. Vorige week is daarom besloten de intake- en herintake gesprekken de komende weken niet te houden. Mensen kunnen zich gewoon aanmelden en krijgen een tijdelijke toekenning en bestaande klanten krijgen een voorlopige verlenging. De uitgifte gaat vooralsnog door, wel met extra aandacht voor de hygiëne. Klanten hebben hierover bericht gekregen. Voor de mensen die een kwetsbare gezondheid hebben of ziek zijn is een bezorgservice in het leven geroepen.

Hamsteren!?

Tja, hamsteren en dan in relatie tot de voedselbank. Het is bizar dat alleen de gedachte aan de eventuele mogelijkheid van een lege koelkast, mensen kan aanzetten tot hamstergedrag. En daar hebben Voedselbanken last van. Voedselbanken krijgen vaak spullen van supermarkten die op of tegen de THT-datum zijn. Maar ook die verdwenen vorige week in de overvolle hamsterkarretjes.

Veel donaties

Bij het plotseling moeten sluiten van scholen en horeca gold vorige week: Ieder nadeel heeft zijn voordeel. Want men kon niets met de voor die week bestelde spullen. En wat mooi is het dan om te zien dat ondernemers die zelf een dik probleem hebben, toch een goede bestemming voor de verse groenten, fruit en zuivel vonden: de Voedselbank. De telefoon stond niet stil en er is veel gezond voedsel gedoneerd.

Supergroot en gezond

Het was een memorabele uitgifte op donderdag 19 maart bij de Voedselbank. Het begon ‘s morgens al met de mededeling dat het leenbusje niet mocht worden meegenomen ‘vanwege de corona’. Daarom is de ronde gedaan met drie personenauto’s en werden verse producten bij de supermarkten en andere adressen opgehaald. Voor de uitgifte moest vanwege de grote aanvoer veel werk verzet worden om de pakketten samen te stellen. Tijdens de uitgifte waren maatregelen genomen om de afstand te bewaren, zoals: met niet meer dan twee tegelijk naar binnen. Dat werkte prima. Vier klanten konden om gezondheidsredenen hun pakket niet ophalen en kregen dit thuisbezorgd. Dankzij de donaties van horeca en kinderdagverblijven waren de pakketten nu supergroot en gezond.

Zorg voor vrijwilligers

De Voedselbank doet haar uiterste best om het verstrekken van voedselpakketten vol te houden. Maar het bestuur van de Voedselbank wil klanten en vrijwilligers ook maximaal beschermen tegen besmetting. Met de genomen maatregelen denkt zij een goed evenwicht te hebben gevonden. Er is alle begrip voor vrijwilligers die risico willen vermijden en tijdelijk willen stoppen met hun taak. In dit licht is de winkelinzameling van 4 april geen goed idee en gaat dus niet door.

Uitgifte deze week

Vorige week grote hectiek omdat massaal door de horeca en kinderdagverblijven voedsel werd gedoneerd. Dat zal deze week vast veel minder zijn. 17 van de 170 Voedselbanken in Nederland hebben intussen de poorten gesloten. Reden: een combinatie van te weinig aanvoer en vermijden gezondheidsrisico’s voor klanten en vrijwilligers. Deze donderdag zal er in Aalsmeer in ieder geval nog ‘gewoon’ uitgifte zijn. Er valt naar verwachting nog voldoende uit te delen en ook de vrijwilligers willen doorgaan. Dus weer een uitgifte met extra maatregelen voor hygiëne en afstand en bezorgservice voor klanten die zelf niet mogen of kunnen ophalen.

Ideeën?

Er is voldoende voorraad, nog wel. De Voedselbank krijgt gelukkig veel hulp aangeboden en heeft ook de supermarkten gevraagd om extra te helpen. Een lege koelkast voor hun klanten wil de Voedselbank koste wat kost voorkómen. Maar ze teert in op de voorraden. De Voedselbank is erg geïnteresseerd in ideeën hoe ze aan houdbare én verse producten kan komen. Mail naar: info@voedselbankaalsmeer.nl. Of bel met 06-37471838. Op facebook wordt regelmatig verslag gedaan van de stand van zaken.