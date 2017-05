Vlag in top voor 89e seizoen Oosterbad

Aalsmeer – Afgelopen zaterdag 20 mei is het Oosterbad feestelijk geopend voor alweer het 89ste seizoen. Er waren in de ochtend enkele flinke regenbuien gevallen, maar om 13.00 uur was het droog en brak zelfs het zonnetje door. De bezoekers werden welkom geheten door voorzitter Goos Bartels en bedrijfsleidster Loekie Brommer.

De vlag werd de lucht in gehesen voor het officiële moment door acteur Jeroen Spitzenberger. Hierna sprong een groot aantal kinderen en jongeren het water van het natuurzwembad aan de Mr. Jac. Takkade in. De temperatuur was redelijk: 18,3 graden.

Het wordt de komende dagen mooi weer en een verfrissende duik gaan nemen in het Oosterbad is mogelijk. Het zwembad heet u/jou welkom. Kijk voor de openingstijden op www.oosterbad.nl. Binnenkort starten hier ook weer de zwemlessen. Meer informatie hierover eveneens op de website.

Foto: www.kicksfotos.nl