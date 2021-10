Vinken D2 ongeslagen kampioen

Vinkeveen – Korfbalvereniging de Vinken heeft de eerste kampioenen van het seizoen gehuldigd. Met een 5-2 overwinning op SDO/Fiable D1 in Kamerik, sloot De Vinken D2 de najaarscompetitie glansrijk af met een dik verdiend kampioenschap. Alle wedstrijden werden gewonnen. Een knappe prestatie van het Jumbo- team, waarvan veel kinderen pas voor het eerst een echte competitie speelden.

Al bij de start van het seizoen bleek dat het wel goed zat met dit enthousiaste team. Vanaf de eerste wedstrijd werd er goed samen gespeeld, fanatiek verdedigd en werden er mooie punten gescoord. Dat resulteerde niet alleen in mooie overwinningen, maar ook in veel spelplezier in het veld. De kampioenen zijn flink in het zonnetje gezet met bloemen, medailles, snoep en chips.

Op de kampioensfoto van links naar rechts: Jaydee Nuisker, Merel Kortz, Evie Broere, Maud van der Laan, Niels van Dasler, Kai van Wijk, Caelius Hermens, Jayden Visser, Daan Steffens en trainer/coach Zoë van Dasler.