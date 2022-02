Vijf Omnia twirlsters naar EK in Frankrijk

Aalsmeer – Het gaat goed met de twirlfafdeling van SV Omnia 2000. Op woensdag wordt er door verschillende groepen getraind in de Waterlelie. De afgelopen periode zijn er weer een aantal nieuwe leden bijgekomen. Maar ook de bestaande leden halen steeds mooiere resultaten. Voor het eerst sinds lange tijd zijn er twee teams die meedoen met de wedstrijden en ook op de selectiewedstrijden voor het EK in Frankrijk zijn goede routines neergezet.

Op zondag 6 februari was in Pijnacker de laatste selectiewedstrijd voor de Europese kampioenschappen. Eigenlijk was deze wedstrijd al in januari gepland, maar vanwege de toen geldende coronamaatregelen kon deze helaas niet doorgaan.De wedstrijd was een vervolg op de selectiewedstrijd in december en nadat de resultaten bij elkaar op waren geteld werd de selectie aan het einde van de wedstrijd bekend gemaakt.

Zeven twirlsters deden mee met deze wedstrijd. Danique heeft in een sterk deelnemersveld alles laten zien wat ze in huis heeft, helaas was dit niet genoeg voor kwalificatie, maar ze mag wel heel trots zijn op haar gehaalde resultaten. Ook Mayke heeft heel hard haar best gedaan om zich op het onderdeel 2-baton te plaatsen, helaas is dat haar net niet gelukt. Bij de einduitslag waren gelukkig ook blije gezichten te zien. Voor het eerst sinds lange tijd zijn er maar liefst vijf twirlsters die zich hebben geplaats voor het EK. Else heeft zich voor 1-baton en dance twirl geplaatst en Demi heeft zich geplaatst voor het onderdeel 2-baton. Mireille en Selina hebben inmiddels al meerdere keren meegedaan met een EK, en ook deze keer is het weer gelukt om zich te plaatsen. Voor Selina is dit zelfs de tiende keer, zij heeft zich geplaatst voor het onderdeel 3-baton, 2-baton en samen met Mireille als reserve voor duo. Mireille heeft zich geplaatst met 1-baton, X-strut en dance. Het grootste talent van SV Omnia 2000 is Isa. Zij heeft zich met alle onderdelen (vijf in totaal) geplaatst. Dit zijn resultaten om heel trots op te zijn.

De meiden gaan de komende weken extra hard trainen om vol trots Nederland te mogen vertegenwoordigen in Frankrijk van 14 tot en met 17 april 2022.