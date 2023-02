Vijf maal proces-verbaal bij alcoholcontroles

Aalsmeer – Afgelopen vrijdag 10 februari heeft de politie in Uithoorn en Aalsmeer alcoholcontroles gehouden. Van 16.00 tot 18.00 uur stonden agenten bij het Gezondheidscentrum in Uithoorn. Drie bestuurders bleken teveel alcohol gedronken te hebben. Bij één van de bestuurders was het alcoholpromillage zo hoog dat het rijbewijs is ingevorderd.

De tweede controle was in Aalsmeer, bij de watertoren aan de Stommeerweg, van 20.30 tot 21.45 uur. Hier was de uitkomst dat twee bestuurders alcohol hadden gedronken. Er is proces-verbaal opgemaakt en een rijverbod gegeven. De verkeersofficier gaat de hoogte van de boetes bepalen.

Er zijn in totaal 522 blaastesten uitgevoerd. “Dit betekent dat ongeveer 1% van de bestuurders met alcohol op reed en dat is toch nog steeds 1% teveel”, aldus de politie.

Bron en foto: Politie Basisteam Aalsmeer-Uithoorn