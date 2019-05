Vijf elektrische fietsen gevonden in Uithoorn

Uithoorn – Op maandag 20 mei kreeg de politie een melding dat er vijf elektrische fietsen lagen in de bosjes bij Muur. De eigenaar van één van de fietsen is reeds opgespoord. Deze fiets was gestolen uit de voortuin van de eigenaar. Van vier fietsen zijn de eigenaars nog onbekend. De diefstallen hebben zo goed als zeker in de nacht van zondag 19 op maandag 20 mei plaatsgevonden. Woont u in de omgeving van Muur en mist u uw elektrische fiets? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844.