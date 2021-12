Vijf auto’s uitgebrand in Rijsenhout

Rijsenhout – Op het parkeerterrein van camping De Westeinder aan de Grote Poellaan is rond middernacht een flinke brand uitgebroken in meerdere auto’s. De brandweer rukte met groot materieel uit om de brand te blussen. De brand gaf hoge vlammen.

Waarschijnlijk is de brand ontstaan in één auto en vervolgens overgewaaid naar nabij geparkeerde voertuigen. De oorzaak is vooralsnog onbekend. Brandstichting wordt niet uitgesloten. Volgens omstanders waren namelijk kinderen met vuurwerk aan het spelen, maar of dit de brand veroorzaakt heeft is onduidelijk.

Er zijn vijf auto’s door het vuur verwoest. Er is gelukkig niemand gewond geraakt. De politie doet nader onderzoek.

Foto: VLN Nieuws – Laurens Niezen