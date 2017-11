Vijftal sessies op ‘Dag van de ondernemer’

Aalsmeer – Op vrijdag 17 november is het de dag van de ondernemer en dit gaan de Gemeente Aalsmeer en Ondernemend Aalsmeer vieren! Ben jij ondernemer in Aalsmeer dan ben je welkom bij één vijftal sessies. Wethouder Economische Zaken Ad Verburg: “Wij vinden het belangrijk om de ‘Dag van de Ondernemer’ te vieren en de ondernemers de erkenning te geven die ze verdienen, omdat zij een grote bijdrage leveren aan de economie. Maar ze leveren ook een grote bijdrage aan het sociale leven in Aalsmeer. Denk alleen maar aan al de sponsoring van sporten en evenementen.”



Timemanagement van 9.00 tot 12.00 uur

Martine Bron van MBee Communicatie & Advies geeft een Learn & Go Powerworkshop Timemanagement voor MKB Ondernemers; na de sessie kun je direct aan de slag met timemanagement, prioriteiten stellen, effectief communiceren. Tijdens de sessie wordt een gezond en stevig ontbijt geserveerd. Locatie: restaurant ZAAI Kweek en Eet, Oosteinderweg 287e (nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar).



‘Slimmer werken’ van 12.45 tot 14.00 uur

Jolanda Meijer van de Ruimtewinner uit Aalsmeer geeft een training gericht op het verbeteren van de persoonlijke effectiviteit; meer overzicht, focus en een goede planning verminderd de werkdruk verminderd en worden doelen sneller bereikt. Tijdens deze sessie wordt een lunch geserveerd. Locatie: Restaurant ZAAI Kweek en Eet, Oosteinderweg 287e (nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar).



Duurzaam ondernemen in sierteeltsector van 12.30 tot 14.00 uur

Negentig procent van alle planten en bloemen moét in 2020 duurzaam gekweekt en verhandeld worden. Hoe kan je als kweker, handelaar of leverancier dit bereiken? Jeroen Oudheusden, Executive Officer FSI2020, gaat hierover met jou in gesprek. Tijdens dit gesprek wordt een lunch geserveerd. Locatie: Greenbalanz, Mijnsherenweg 38 in Kudelstaart.



Social selling voor starters van 14.00 tot 15.00 uur

Ben jij net als ondernemer begonnen en vraag je je af hoe je LinkedIn kunt inzetten om jouw promotie en marketingdoelstellingen te halen? Jeroen Franken van Blue Fish Social Media is officieel ambassadeur van LinkedIn en kan vertellen hoe jij LinkedIn als startende ondernemer of Start-Up optimaal kan inzetten. Voor profilering op LinkedIn heb je een goede foto nodig. Na de sessie een profiel foto van jou gemaakt door Judith Keessen fotografie, deze digitale foto krijg jij gratis mee. Pizza en drinks zijn aanwezig. Locatie: Starters hub van de Studio’s Aalsmeer, Artiesteningang aan de Weteringstraat (op de hoek met Chrysantenstraat).



Jumpstart sessie vol

Aanmelden voor de Jumpstart sessie, het startersprogramma van Loogman BV, met trendwatcher Richard Hooijdonk is helaas niet meer mogelijk. De sessie zit vol. Aanmelden voor de andere sessies is nog wel mogelijk en dit kan per mail bij Wendy Masselink, accountmanager bedrijven Aalsmeer: w.masselink@aalsmeer.nl. Deelname is gratis en alleen voor ondernemers uit de gemeente Aalsmeer.