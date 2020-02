Vier Uithoornse Nederlandse Kampioenen Karate

Op 26 jan is karateschool Budokai Maurya naar het NK Karate geweest. Hier zijn 4 deelnemers Nederlands Kampioen Kata geworden. Koen Boschers en Dominque Meeuwisen, die pas een half jaar karate beoefenen en zich nu al bij de besten van Nederland mogen scharen. Jagjit Singh en Umesh Jore die al vaker meededen met wedstrijden en wederom in de prijzen vallen. De school heeft in twee poules meegedaan waarvan zij in 1 poule alle mogelijke podiumplekken hebben bemachtigd en in de andere poule de eerste plaats.