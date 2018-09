Vier handen, één piano in De Schutse

Uithoorn – De Stichting Culturele Activiteiten Uithoorn (SCAU) opent het nieuwe culturele seizoen met een spectaculair concert in de nieuwe locatie De Schutse. Vier handen, twee Russische zielen, één piano: dochter Helena Basilova en moeder Irina Parfenova samen achter de vleugel!

Het concert wordt gegeven op zondagmiddag 16 september, aanvang 14.30 uur. Om 14.00 uur gaan de deuren van de zaal open. Moeder en dochter spelen de lyrische en stormachtige Fantasie van Schubert, de zes heerlijke salon-achtige Duetten van Rachmaninov en het romantische stuk ‘Moeder Winter’ van Basilov. Ze besluiten met het pianistisch geweld van de beukende ritmes in ‘Le Sacre du Printemps’ (Het Lenteoffer) van Stravinsky.

Helena Basilova

Helena is geboren in Rusland, maar op zevenjarige leeftijd al naar Nederland verhuisd. Er is een leuke link met de regio Uithoorn/De Ronde Venen: Helena heeft in Wilnis gewoond en was leerling op het Alkwin College. Naast solo-optredens en kamermuziekprojecten houdt zij zich momenteel bezig met de muziek van haar vader Alexander Basilov. Hij was componist en pianist en heeft na zijn dood in 2007 veel manuscripten van zijn muziek nagelaten, die zij publiceert op een online platform en opneemt op CD. Tijdens het concert wordt ook een stuk van hem gespeeld.

Irina Parfenova

Irina is een bekende pianiste en pianodocent in de regio. Zij studeerde piano aan de befaamde Gnesin’s Muziek-Pedagogische Academie in Moskou. In 1990 vestigde Irina zich in Nederland. Zij behaalde aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag haar tweede pianodiploma. Zij is artistiek leider van Stichting Troupe A’dour, die mede door haar is opgericht. Deze stichting wil een bijdrage leveren aan de kunst- en cultuureducatie in de samenleving, vooral voor kinderen.

Kaartverkoop

Losse kaarten à 15 euro zijn te bestellen via de website van de SCAU: www.scau.nl. Klik op ‘Kaarten bestellen’ of ‘Tickets’ en volg de aanwijzingen. Jongeren onder de zestien jaar betalen slechts 7,50 euro. Ook is het nog steeds mogelijk om abonnementen te bestellen, voor acht, zes of vier evenementen/concerten naar keuze. Een abonnement maakt dat je gaat! Ondertussen is ook de losse kaartverkoop begonnen in de boekwinkels The Read Shop Express (winkelcentrum Zijdelwaard) en Bruna (winkelcentrum Amstelplein). De SCAU ziet u graag op zondag 16 september om half drie in De Schutse voor een bijzonder concert. Parkeren kan gratis op het parkeerterrein van winkelcentrum Zijdelwaard.