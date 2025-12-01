Vier gewonden bij ongeval op veilingterrein

Aalsmeer – Bij een ongeval op de Cotoneaster, op het terrein van bloemenveiling Royal FloraHolland, zijn maandag 1 december vier personen gewond geraakt. Een bestelbus en vrachtwagen botsten omstreeks 15.30 uur door nog onbekende oorzaak op elkaar.

Meerdere ambulances en de politie werden opgeroepen naar het ongeval. Een persvoorlichter van de politie meldt dat vier personen naar het ziekenhuis vervoerd zijn.

De exacte toedracht van het ongeval wordt door de specialisten van FO verkeer onderzocht. Een omstander vertelt dat de vrachtwagen vermoedelijk wilde parkeren bij een laaddock.

Fotograaf: VLN Nieuws