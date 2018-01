VIB-voorzittershamer voor Daniël Storm

De Ronde Venen – Tijdens een ingelaste algemene ledenvergadering van VIB De Ronde Venen nam Arwin Brouwer na 7 jaar afscheid als voorzitter. Daniël Storm (directeur en eigenaar van Switch Reclamebureau) nam symbolisch de voorzittershamer over.

De ingelaste ALV ging vooraf aan de management sociëteit met gastspreker en sportcommentator Toine van Peperstraten.

De voorgedragen kandidaat werd door de aanwezige leden unaniem gekozen. Onder het voorzitterschap van scheidend voorzitter Arwin Brouwer is veel aandacht besteed aan verdere professionalisering van de netwerkactiviteiten, belangenbehartiging, online communicatie en social media, financiën en het bestuur zelf. “Tijd voor nieuw talent”, aldus de scheidend voorzitter.

Creatieve invloed

Gaat er een nieuwe wind waaien met de komst van Daniël Storm? De verwachtingen binnen de VIB zijn hooggespannen. Als reclameman in hart en nieren zal hij zeker een creatieve invloed gaan uitoefenen op de wijze waarop de VIB zich profileert naar de leden, ondernemers en bedrijven in het algemeen, naburige bedrijfsverenigingen, samenwerkingsverbanden en lokale en regionale overheden.

Vacature

Nu het voorzitterschap is ingevuld, worden de pijlen gericht op invulling van de vacature die door het vertrek van Rob d’Hersigny ontstaan is. De profiel/taakomschrijving zal eerdaags op de VIB-website en social media bekend worden gemaakt. Na de spannende ALV was het tijd voor ontspanning. Toine van Peperstraten, sportpresentator bij Fox Sports en voorheen NOS Studio Sport, toetste de sportkennis van de aanwezige VIB leden en gasten in 4 spannende afvalrondes. Bekende sportfragmenten uit recente en vervlogen tijden passeerden de revue. De finaleronde leverde uiteindelijk 1 winnaar. Rinie Verleun (Verleun Advocaten) bewees uiteindelijk de meeste sportkennis te bezitten en ging met de hoofdprijs naar huis.

Jack de Vries

Op 19 maart, 2 dagen voor de gemeenteraadsverkiezingen, heeft de VIB niemand minder dan gastspreker Jack de Vries uitgenodigd voor de management sociëteit in de Willisstee. De meeste bekendheid kreeg De Vries met zijn rol als CDA campagneleider voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2006 en later als coördinator als projectleider voor de 100 dagen tour van het kabinet Balkenende IV. De gemeenteraadsverkiezingen in De Ronde Venen zullen zeker onderwerp van gesprek zijn!