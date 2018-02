Vervolg Cursus Valpreventie in De Ronde Venen

De Ronde Venen – Vanaf november loopt er in opdracht van de Gemeente in de De Ronde Venen een Valpreventie traject. De aftrap was in november bij MTC Mijdrecht met een screeningsdag: “Hoe stevig staat u op de been?”. Naar aanleiding daarvan hebben zich ruim 40 mensen zich laten inschrijven voor de Basis Cursus Valpreventie in Mijdrecht en Vinkeveen. Tijdens deze cursus werden allerlei praktische zaken besproken, de oorzaken van vallen en wat men zelf kan doen om vallen te voorkomen. Het praktijkgedeelte van de cursus bestond uit een valtechniektraining en een oefenprogramma. Men kon zich tevens opgeven voor een gratis woningveiligheidscheck, waar veel deelnemers gebruik van hebben gemaakt Spierkracht onderhouden vereist regelmatige training en om valtechniek een reflex te laten worden moet men heel veel herhalen. Om die reden is deze Vervolgcursus Valpreventie ontstaan. Met 10 trainingslessen komt valtechniek weer uitgebreid aan bod en een oefenprogramma moet gaan zorgen voor voldoende spierkracht. Naast deze twee onderdelen wordt iedere week aandacht besteed aan een thema, bijvoorbeeld looptechniek of een reactiespel. Natuurlijk is er ook nog ruimte om vragen te stellen en praktische zaken te bespreken. De lessen starten 15 februari op donderdagmiddag van 14.30 uur tot 15.30 uur in sportzaal De Brug, van Wassenaerstraat 9 te Mijdrecht. Wilt u informatie of zich aanmelden bel dan even met Jos Kooijman 06 22 13 06 26 of mail haar op proj@spelensportdrv.nl