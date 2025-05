Vernieuwing Demmerikse brug: provincie presenteert plannen

De Ronde Venen – De Demmerikse brug (N201), die de verbinding vormt tussen Vinkeveen en Loenersloot, nadert het einde van haar levensduur en is toe aan vervanging. Om tot een passende oplossing te komen, is de provincie Utrecht in 2023 gestart met een onderzoek naar mogelijke nieuwe bruggen. Donderdag 22 mei wordt tijdens een inloopavond meer uitleg gegeven over de bevindingen en toekomstige plannen. Deze vindt plaats in Het Spoorhuis, Demmerik 68, Vinkeveen. Tussen 19.00 en 21.00 uur is iedereen welkom zonder voorafgaande aanmelding; binnenlopen kan op elk gewenst moment.

In het onderzoek is samengewerkt met diverse belanghebbenden uit de omgeving, waaronder de gemeente De Ronde Venen, het waterschap Amstel, Gooi en Vechtstreek, Staatsbosbeheer, het recreatieschap Stichtse Groenlanden, Waterrecreatie Nederland, de Fietsersbond en Koninklijke Binnenvaart Nederland. Ook de wensen van bruggebruikers zijn meegenomen in de evaluatie.

Inloopavond

Tijdens de bijeenkomst delen de provincie en ingenieursbureau Royal Haskoning DHV de resultaten van de studie en de voorgestelde maatregelen. Bezoekers krijgen de kans om de ontwerptekeningen te bekijken, vragen te stellen aan experts en hun mening te geven. Ook wordt toegelicht welke vervolgstappen worden genomen in het proces.

Meer informatie

Tijdens de bijeenkomst wordt het plan nader toegelicht met behulp van beeldmateriaal. Er is volop gelegenheid om vragen te stellen, in gesprek te gaan over de totstandkoming van het voorstel en inzichten te delen. Daarnaast wordt uitgelegd hoe de provincie de nieuwe brug wil realiseren en wat de gevolgen zijn voor de omgeving tijdens de werkzaamheden. Alle informatie die tijdens de inloopavond wordt besproken, is vanaf woensdag 21 mei beschikbaar op de website: www.provincie-utrecht.nl/demmeriksebrug.

Op de foto: Er wordt 22 mei uitgelegd hoe de provincie de nieuwe brug wil realiseren en wat de gevolgen zijn voor de omgeving tijdens de werkzaamheden. Foto: Provincie Utrecht/Geert van Tol.