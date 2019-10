Vernieuwde Dorpshuis officieel geopend

Kudelstaart – Na een jaar van verbouwing en renovatie is vandaag, zaterdag 26 oktober, het vernieuwde Dorpshuis ’t Podium geopend in Kudelstaart. Dankzij subsidie van de Stichting Leefomgeving Schiphol kon het wat gedateerde centrum in een modern jasje gestoken worden.

De officiële opening is verricht door voorzitter Bernt Schneiders van SLS en wethouder Robbert-Jan van Duijn. De strik op de nieuwe entreedeur werd verwijderd en aan alle aanwezigen werd de mogelijkheid gegeven het vernieuwde Dorpshuis te bezichtigen.

Naast speeches van Bernt Scheiders en wethouder Van Duijn nam voorzitter Nico Otto van de Dorpsraad de aanwezigen mee op ‘reis’ door de verbouwing. Wethouder Van Duijn zei onder andere als geboren Kudelstaarter ‘groos’ te zijn op het prachtige, vernieuwde Dorpshuis.

De ‘vaste’ verenigingen en stichtingen staan te popelen om in de nieuwe ruimtes activiteiten te kunnen gaan organiseren. Tijdens de verbouwing hebben vergaderingen, dart-, sjoel- en kaartavond overigens gewoon, met een beetje improvisatie, doorgang gevonden. Binnenkort worden revue-liefhebbers welkom geheten door Toneelvereniging Kudelstaart en presenteren de acteurs, actrices en dansers de ‘circus’-voorstelling Hooggeëerd Publiek.

