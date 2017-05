Vernielingen op plein Samen Een

Aalsmeer – In de avond of nacht van vrijdag 5 op zaterdag 6 mei zijn diverse vernielingen aangericht op het schoolplein van Samen Een in het Centrum. Regelmatig komen hier in de avond hangjongeren, maar of zij iets met de vernielingen te maken hebben, is niet bekend. De politie gaat in ieder geval de komende weken intensiever controleren.

Op het schoolplein is brand gesticht, is een vuilnisbak stuk getrapt en is veel glas kapot gegooid. Ook lag het plein bezaaid met blikjes en allerlei snackresten. Mogelijk zijn er getuigen. Zij worden verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844.

Foto: In het kader van NLDoet is op 11 maart door ouders en vrijwilligers hard gewerkt om het ietwat saaie schoolplein om te toveren tot doe- en speelplein.