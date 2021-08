Vermiste duiker gevonden in Vinkeveense Plassen

Vinkeveen – Vrijdagmiddag jl. liet de politie weten dat de duiker, die sinds vorige week zaterdag werd vermist in de Vinkeveense plassen, is gevonden. Dagenlang heeft het leger, de politie en marine gezocht en dat leverde in eerste instantie niets op. De zoekactie werd woensdag gestaakt. Donderdagavond echter kreeg de politie een tip van een sportduiker. Deze verklaarde de man gezien te hebben. Het recreatiegebied werd direct weer afgesloten en de zoekactie opnieuw gestart. Met sonarapparatuur werd de aangegeven locatie uitgekamd en werd er een persoon aangetroffen in het populaire duikgebied. Uit onderzoek blijkt dat het om de 66-jarige vermiste man uit Den Haag gaat. Zaterdag werd de auto van deze man al aangetroffen op de parkeerplaats. De politie sluit een misdrijf uit en doet verder onderzoek naar de doodsoorzaak. Het recreatiegebied is weer open.