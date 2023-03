Verkoop ‘Flowers For her’ voor vrouwen in Ethiopië

Aalsmeer – Met de verkoop van de speciale ‘Flowers For Her’ mix hebben bloemenexporteur OZ-Hami en chrysantencoöperatie Zentoo, met steun van Dutch Flower Foundation, een bedrag opgehaald van 5.500 euro voor Mela For Her. Deze organisatie zet zich in voor vrouwenrechten in Ethiopië door herbruikbare menstruatiepakketten aan te bieden aan meisjes en vrouwen.

Voor veel vrouwen in Afrika is de menstruatie een groot ongemak en zelfs een taboe. Het kan een belemmering vormen voor onderwijs, gezondheid, zelfrespect en mensenrechten. Voor velen betekent het begin van de menstruatie zelfs een verlies van dagen op school of werk. Door menstruatieproducten te verstrekken en voorlichting te geven, zet Mela For Her meisjes en vrouwen terug in hun kracht, zodat zij gewoon naar school en werk kunnen blijven gaan. Door deze actie van OZ-Hami, Zentoo en Dutch Flower Foundation kunnen 1.600 vrouwen voorzien worden van een menstruatiepakket.

Foto: V.l.n.r.: Reinier Haasnoot (Manager New Business & Marketing bij OZ-Hami), Ronald van den Berg (Accountmanager bij Zento) en Martin Vingerling (Dutch Flower Foundation) met de cheque van 5.500 euro voor vrouwen in Ethiopië.