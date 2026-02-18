Verkiezingen: Partijkeuze, stemmen en Stemhulp

Aalsmeer – Over een maand zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Op woensdag 18 maart mogen inwoners vanaf 18 jaar gaan stemmen welke partijen en met hoeveel personen tot 2030 de gemeenteraad van Aalsmeer gaan vormen. Er wordt deze dag ruim de mogelijkheid gegeven om te gaan stemmen, tussen 7.30 en 21.00 uur zijn verdeeld in de gemeente vijftien stembureaus geopend. Op de stempas, die deze week bezorgd gaat worden of al is gearriveerd, staan de stemlocatie het dichtst bij de bewoner in de buurt, maar de keuze waar te gaan stemmen is vrij. In het Dorp worden drie stembureaus ingericht, in Hornmeer één, in Oost vier, in Stommeer drie en in Kudelstaart vier.

Stempas en identiteitskaart

Wie op 25 februari de stempas nog niet heeft ontvangen, in het Centrum laat de postbezorging momenteel te wensen over, kan deze tot dinsdag 17 maart 12.00 uur persoonlijk aanvragen in het Raadhuis. De stempas kan dan direct meegenomen worden. Vergeet hierbij niet een identiteitskaart mee te nemen, ook verplicht trouwens tijdens het stemmen. In Aalsmeer kan er gekozen worden uit zes partijen. Lijst 1 is Absoluut Aalsmeer, lijst 2 CDA Aalsmeer Kudelstaart, lijst 3 VVD Aalsmeer Kudelstaart, lijst 4 GroenLinks/PvdA, lijst 5 D66 en lijst 6 FlorAalsmeer. Lijsttrekkers zijn respectievelijk Dick Kuin, Bart Kabout, Sven Spaargaren, Jelle Buisma en Ronald Fransen, Sybrand de Vries en Judith Keessen.

Drie debatten

Nog geen idee op welke partij te stemmen, meer weten over de standpunten? Er worden drie verkiezingsdebatten georganiseerd. Op woensdag 4 maart in The Beach aan de Oosteinderweg 247a en op woensdag 11 maart in het Dorpshuis van Kudelstaart (talkshow-debatten). Op maandag 16 maart is het slotdebat in het Raadhuis op het Raadhuisplein. De debatten vinden alledrie tussen 20.00 en 21.30 uur plaats en natuurlijk wordt gerekend op een grote belangstelling. De debatten worden ook live online uitgezonden via de website van de gemeente.

Lancering Stemhulp

In alle rust politiek wijzer worden en standpunten vergelijken kan met behulp van MijnStem Aalsmeer. De stemhulp is te vinden op de website van de gemeente: www.aalsmeer.nl (verkiezingen). Afgelopen maandag 16 februari is deze feestelijk gelanceerd bij Radio Aalsmeer. De burgemeester opende de Stemhulp samen met leden van carnavalsvereniging De Pretpeurders en diverse lijsttrekkers en natuurlijk werd de Stemhulp door allen gelijk getest. Voormalig prins carnaval Auke Maarsen reageerde enthousiast: “Ik vond het een fijne ervaring. Ik hou me niet veel bezig met politiek, maar door de vragen in te vullen kwam ik standpunten tegen waarvan ik dacht: daar moet ik toch eens naar kijken. De vragen zijn bovendien makkelijk te begrijpen.” De Stemhulp bestaat uit twintig stellingen over uiteenlopende onderwerpen, zoals woningbouw, Schiphol, afvalstoffenheffing en arbeidsmigranten. Inwoners kunnen per stelling aangeven of zij het eens of oneens zijn, of – waar van toepassing – een keuze maken. Bij elke stelling wordt inzichtelijk hoe de zes deelnemende politieke partijen hierover denken.

Foto: Burgemeester Gido Oude Kotte lanceert de Stemhulp in bijzijn van leden van De Pretpeurders en lijsttrekkers van de fracties. Foto: Gemeente Aalsmeer