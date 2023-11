Verkiezing: PVV en VVD gelijk in Aalsmeer

Aalsmeer – Een politieke aardverschuiving wordt het genoemd, de enorme winst voor de PVV, de partij van Geert Wilders, tijdens de Tweede Kamerverkiezing op 22 november. Met ook een flinke stijging van NSC, de partij van Pieter Omtzigt, mag geconcludeerd worden dat Nederland het anders wil. Echter vertrouwen is er wel in het samenwerkende Groen Links en PvdA en de VVD blijkt een trouwe aanhang te hebben. De opkomst van 77,8 procent van de bevolking was goed, alhoewel menigeen dit hoger had verwacht.

Zes stemmen minder

In Aalsmeer gingen meer inwoners naar de stembus: 82,8 procent. Met totaal 23.647 kiesgerechtigden iets minder dan twee jaar geleden, toen 84,1 procent. Was landelijk de PVV (37) duidelijk de meerdere van de VVD (24), in Aalsmeer was het een nek aan nek race tussen deze twee partijen. De PVV kreeg 4.896 stemmen, de VVD zes minder: 4.890. Beiden 25,1 procent van de totale stemmen. Wel groot is het verschil qua aanhangers en afvallers. De PVV plus 14,5 procent (was 2.068), de VVD min 7,2 procent (was 6.301).

Winst en verlies

Ook in Aalsmeer mag het NSC van Omtzigt zich een goede winnaar noemen. Maar liefst 2.421 stemmen en dat is een stijging van 12,4 procent. Groen Links en de PvdA scoorden eveneens goed, totaal 1.858 stemmen tegen 1.355 twee jaar geleden, een stijging van 2,6 procent. D66 maakte zowel landelijk als in Aalsmeer een flinke duikeling: 1.299 stemmen in Aalsmeer, was 2.742 in 2021, een daling van 7,4 procent. Ook het CDA heeft in Aalsmeer een flinke deuk gekregen: 723 stemmen tegen 2.114 in 2021, een daling van 7,1 procent. Eveneens flink geslonken zijn de aanhangers voor FvD (404, was 950), SP (385, was 636) en PvvD (321, was 591).

Land- en tuinbouw

Dat Aalsmeer een best groot hart heeft voor land- en tuinbouw blijkt uit het stemgedrag richting BBB (Boer Burger Beweging), totaal 659 stemmen (was 74), een stijging van plus 3 procent.

Sympathie

Partij Splinter met op de kiezerslijst op plaats 17 Dick Kuin van AA wist geen ‘potten te breken’ in Aalsmeer. De partij kreeg slechts 38 stemmen, tegen 63 in 2021. Sympathie was er wel voor Belang van Nederland (113), Partij van de Sport (15) en Nederland met een Plan (12). Er is vast ook in Aalsmeer flink getwijfeld over welke keuze nu te maken, maar voornamelijk is wel één hokje rood gekleurd. Er zijn slechts 33 ongeldige en 37 blanco stemmen uitgebracht door inwoners.

Uitslag Aalsmeer 2023 2021

PVV: 4.896 (25,1%) 2.068

VVD: 4.890 (25,1%) 6.301

GL-PvdA: 1.858 (9,5%) 1.355

NSC: 2.421 (12,4%) 0

D66: 1.299 (6,7%) 2.742

CDA: 723 (3,7%) 2.114

BBB: 659 (3,4%) 74

CU: 437 (2,2%) 743

FvD: 404 (2,1%) 950

SP: 385 (2,0%) 636

PvvD: 321 (1,6%) 591

Percentages 2023-2021

PVV: + 14,5 %

VVD: – 7,2 %

GL-PvdA: + 2,6 %

NSC: +12,4 %

D66: – 7,4 %

CDA: – 7,1 %

BBB: + 3,0 %

CU: – 1,6 %

FvD: – 2,8 %

SP: – 1,3 %

PvdD: – 1,4 %